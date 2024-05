Lazio, Ballotta sulla questione portieri: "Provedel è il titolare, Mandas deve..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Tiene banco in casa Lazio il ballottaggio tra Provedel e Mandas. Il recupero dall'infortunio del numero 94 sta portando Tudor a dover fare una scelta nelle ultime due giornate di campionato contro Inter e Sassuolo. Negli ultimi due mesi ha sempre giocato il portiere greco, dimostrando ottime qualità tra i pali soprattutto contro l'Empoli. Ai microfoni di tag24.it, l'ex portiere biancoceleste Marco Ballotta ha detto la sua sulla situazione in porta, con uno sguardo anche al futuro. Queste le sue dichiarazioni: “Tudor è arrivato e si è trovato subito Mandas e ora gli sta dando fiducia anche se Provedel è tornato a posto. Mancano due giornate alla fine del campionato e a questo punto penso che terminerà così la stagione. Poi con l’anno nuovo si faranno delle valutazioni diverse. Ha avuto il greco sotto agli occhi e ha deciso di puntarci, senza nulla togliere ad Ivan”.

“Mandas è un portiere che sta facendo bene e che in prospettiva può migliorare ancora tanto. Ha capacità e tecnica e sicuramente è un profilo interessante. Questo è un ruolo particolare e una valutazione vera si può fare solo quando giocano. Non si è mai visto e adesso che ha avuto l’occasione sta dimostrando le sue qualità. A fine stagione decideranno se tenerlo o se mandarlo a giocare per poi puntarci in futuro. Quel che è certo è che i ragazzi giovani non si devono tenere lì fermi, sennò si fa fatica a giudicarli e ci si possono fare delle idee sbagliate. Il dubbio sennò resta sempre. Lui ha fatto qualche partita, l’ha fatta bene e Tudor ci sta puntando”.

“La Lazio deve dare la possibilità a Mandas di andare a giocare per far sì che lui possa acquisire esperienza. Si punterà ancora su Provedel e magari si completarà la rosa con un portiere diverso, più adulto, che possa subentrare all’evenienza. Il greco ha dimostrato che potrebbe essere giusto anche per la Lazio e in futuro ci si penserà. Ben venga avere due portieri bravi perchè così puoi scegliere. Io li terrei entrambi, mandando Mandas in prestito. Dopo un’annata fuori si potrà fare una valutazione a 360 gradi. Provedel? Penso che Tudor gli abbia parlato. Lui è il titolare perchè lo ha dimostrato in questi anni e ha sempre fatto bene. Nessuno però ha il posto sicuro e la concorrenza fa sempre bene. Sono convinto che il mister si sia già chiarito con lui, sennò sarebbe assurdo. Mandas sta facendo bene, mancano due gare ed è giusto far giocare lui. Se fosse stato l’inizio del campionato sarebbe stato diverso. La società poi deciderà cosa fare”.

“Champions? La Lazio è lì, a un solo punto e deve provarci per forza. La Lazio dovrà vincerle entrambe, sperando che la Roma non riesca a fare lo stesso. E’ l’unico obiettivo rimasto e non potrà fare altrimenti. Credo sia fondamentale non lasciarsi sfuggire questa occasione. Tudor lo vedremo. Sono passate poche partite e si fa fatica a fare una valutazione realistica. Quando partirà da zero e costruirà la sua squadra, vedremo cosa saprà fare e cosa darà a questa Lazio. Ora non guarda ad altro che al risultato”.