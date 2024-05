Filippo Roma (Le Iene): "La Lazio che supera la Roma sarebbe una tragedia"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il giornalista de Le Iene di fede giallorossa Filippo Roma è intervenuto ai microfoni di tag24.it per parlare della stagione della Roma in campionato e in Europa League. In particolare, poi, si è soffermato anche sul percorso della Lazio e sulla possibilità che possa superare in classifica la squadra di De Rossi. Queste le sue dichiarazioni in merito: “La Roma deve guardarsi assolutamente dietro, perché Dio non voglia che possa finire con l’Atalanta che vince l’Europa League e la Lazio che arriva sesta ed entra in Champions. Dopo aver contribuito a migliorare il ranking italiano, con le sue ottime prestazioni in Europa, la Roma si troverebbe davvero beffata. I biancocelesti in Champions e la Dea vincitrice in Europa sarebbe davvero il peggio che può succedere”.