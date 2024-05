FORMELLO - Lazio, la ripresa: la situazione di Luis Alberto

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Luis Alberto atteso e confermato in gruppo. Lo spagnolo, non convocato con l'Empoli per un atteggiamento poco "convincente" agli occhi di Tudor, è tornato ad allenarsi coi compagni a Formello. In campo, alla ripresa dopo il giorno di riposo, soltanto i calciatori utilizzati con un minutaggio ridotto domenica oppure non utilizzati. Tra questi, appunto, anche lo stesso Mago.

Sarà il tecnico a decidere in vista della trasferta a Milano, se inserirlo nella lista di San Siro e se portarlo in panchina. Al momento la titolarità sembra da escludere, si capirà meglio strada e sedute facendo. Resta la cronaca con la sgambata odierna da segnalare: il centrocampista ha svolto la parte atletica e la parte tecnica insieme al resto della rosa. I titolari anti-Empoli hanno invece svolto un lavoro di scarico in palestra.

Le prove tattiche scatteranno tra domani e giovedì, i problemi sono soprattutto in difesa dove è squalificato Romagnoli, diffidato e ammonito nel recupero con l'Empoli. Tudor deve scegliere tra il rilancio di Casale, bocciato dopo la partita di Monza, oppure se sganciare subito Gila, oggi pomeriggio in gruppo come venerdì scorso. Possono giocare entrambi in caso di rinuncia a Hysaj, adattato nel terzetto arretrato nelle ultime due partite. Ha smaltito la lesione all'adduttore, ha altri cinque giorni per migliorare la propria condizione e farsi trovare pronto. In porta in vantaggio di nuovo Mandas su Provedel.