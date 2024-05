"Sono le 18:04 del 14 maggio 2000": la Lazio ricorda il secondo Scudetto - FOTO

"Sono le 18:04 del 14 maggio 2000", risuonano queste parole nelle orecchie di ogni tifoso biancoceleste. Ventiquattro anni fa la Lazio si laureava campione d'Italia per la seconda volta nella sua storia. Dopo il netto successo per 3-0 contro la Reggina, tutto l'Olimpico si è fermato ad ascoltare la gara tra Perugia e Juventus, inizialmente interrotta per pioggia. Poi il gol di Calori e l'esplosione di gioia di tutto il pubblico sugli spalti e soprattutto in campo. "Siamo campioni d'Italia!", scrive la società su Instagram che attraverso un post ha ricordato quella giornata storica. Di seguito la foto.