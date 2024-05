Calciomercato Lazio, la Juventus si muove per il portiere: Provedel in lista

Fonte: Alessandro Zappulla - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO. Ultime quattro giornate di campionato, poi sarà tempo di calciomercato. I piazzamenti europei determineranno il budget a disposizione dei club, anche se già nel mese di aprile sono iniziate le manovre preparatorie. La Juventus, ormai a un passo dalla qualificazione alla prossima Champions League, guarda interessata al mercato dei portieri: Szczesny e Perin hanno entrambi il contratto in scadenza 2025, ma non è esclusa una doppia partenza già in estate. Soprattutto per quanto riguarda l'estremo difensore polacco, la nuova linea societaria improntata sulla sostenibilità mal si sposa con lo stipendio di 6,5 milioni di euro a stagione.

PROVEDEL IN LISTA. Gli operatori di mercato agli ordini di Giuntoli hanno iniziato a giocare su vari fronti, con Carnesecchi come piano A. La richiesta di 30 milioni di euro dell'Atalanta per il cartellino ha gelato i bianconeri che sul fronte bergamasco hanno già puntato Teun Koopmeiners, valutazione intorno ai 40 milioni. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione le alternative a Carnesecchi sono Ivan Provedel della Lazio e Michele Di Gregorio del Monza. Per il primo, che vanta maggiore esperienza ad alti livelli del monzese (che invece ha dalla sua 3 anni in meno), i dirigenti della Juventus hanno preso informazioni, consapevoli del recentissimo rinnovo fino al 2027 (stipendio intorno ai 2,4 milioni a stagione) e dell'importanza che riveste per il club biancoceleste. Per Di Gregorio c'è stata anche una chiacchierata tra Giuntoli e Galliani, con la richiesta dei brianzoli che oscilla tra i 20 e i 25 milioni.

RITORNO CONTRO L'EMPOLI. Nel frattempo Provedel ha messo completamente alle spalle l'infortunio di Lazio - Udinese e rientrerà tra i convocati per il Monza. Dal 1' partirà Mandas, con Ivan in panchina e in lizza per una maglia da titolare in Lazio - Empoli del 12 maggio. Clinicamente il protierone è completamente guarito, ma i pochi allenamenti sostenuti dopo uno stop così lungo (dall'11 marzo) hanno spinto il tecnico Tudor ad aspettare ancora un po' prima di riaffidarsi dall'inizio al classe '94.