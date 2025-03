Calciomercato Lazio | Solet, svelata la valutazione dell'Udinese: la cifra

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Oumar Solet è, come vi avevamo anticipato in esclusiva, uno dei giocatori monitorati dalla Lazio per la difesa del futuro, un giocatore che si è imposto per le sue enormi qualità in questi mesi e che la scorsa sera ha giganteggiato a San Siro. Contro l'Inter, con l'Udinese dominata in lungo e in largo per tutto il primo tempo, il centrale francese ha tenuto in piedi la baracca nel momento di maggiore difficoltà e poi ha riaperto la partita facendo praticamente tutto da solo. Trenta metri palla al piede indisturbato, poi una conclusione potente e precisa dai 25 metri che ha rimesso in gioco la squadra di Runjaic quando la gara sembrava conclusa. A tempo scaduto anche un'altra conclusione, il 2-2 a un passo, per confermare che lui è fattore determinante non solo in marcatura.

IL MOMENTO AL SALISBURGO - Venticinque anni, valutato almeno una ventina di milioni di euro un paio di anni fa, Solet la scorsa estate ha rotto qualsivoglia rapporto con il Red Bull Salisburgo e dopo la decisione di non rinnovare il contratto in scadenza giugno 2025 ha risolto il contratto a calciomercato ormai chiuso. Il 14 settembre 2024. Solo dopo quella firma è entrata ufficialmente in scena l'Udinese, club che ha fiutato l'affare e il 1° ottobre l'ha portato in Friuli pur sapendo di non poterlo tesserato fino a gennaio.

LA VALUTAZIONE DI OGGI -M Quella della famiglia Pozzo s'è rivelata la mossa migliore possibile perché Solet ha avuto tre mesi di tempo per ambientarsi per poi, da gennaio, imporsi fin da subito come titolare inamovibile. I risultati fin qui sono stati eccellenti, il calciatore cresciuto nelle giovanili del Laval è uno dei migliori centrali del girone di ritorno e per lui l'Udinese già fiuta la maxi-plusvalenza. Quanto costa oggi? Venti, 25 milioni di euro. Ma prestazioni come quella di ieri in una cornice come il Meazza non fanno altro che aumentare ulteriormente la sua valutazione. Non male per un calciatore che 87 giorni fu tesserato da svincolato.