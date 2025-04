Calciomercato Lazio | Dall'Argentina: "Anche la Roma su un giocatore del Boca!"

CALCIOMERCATO LAZIO - Negli scorsi giorni dall'Argentina avevano iniziato a circolare le prime indiscrezioni di calciomercato. Il portale Boca Noticias segnalava un interesse della Lazio nei confronti di Kevin Zenon, centrocampista del Boca Juniors dotto di un'ottima tecnica individuale che gli consente di giocare, eventualmente, anche nel ruolo di esterno. Simile ad Arijon Ibrahimovic per caratteristiche, seppur più dinamico e idoneo a un 4-3-3, è decisamente più avanti con l'età rispetto al tedesco. Classe 2001, nella sua carriera ha giocato e segnato con l'Argentina U-23 e, dopo aver fatto vedere ottime cose tra gli Xeinezes e l'Union Santa Fe, a 24 anni sarebbe pronto al salto nel calcio europeo.

LA ROMA E IL PREZZO - La Lazio lo osserva e lo studia, come conferma su X il giornalista Ekrem Konur, ne apprezza le caratteristiche e riflette su un possibile trasferimento ma, nel frattempo, deve guardarsi intorno dal possibile assalto di una Roma che vorrebbe dar continuità alla propria tradizione argentina. Un derby di mercato per un talento argentino che ingolosisce nella Capitale e che potrebbe anche spingere le due squadre a darsi battaglia in vista della sessione estiva. La sua valutazione dovrebbe essere intorno ai 20 milioni, come confermano le offerte rifiutate negli scorsi mesi: i 12 milioni di gennaio dal Porto e i 18 dell'estate scorsa dall'Hoffenheim, come confermato dallo stesso Riquelme.