Calciomercato Lazio | Dall'Argentina: "Occhi su un giocatore del Boca Juniors"

CALCIOMERCATO LAZIO - Lotito e Fabiani tengono d'occhio il mercato sudamericano per rinforzare la rosa biancoceleste. La Lazio ha bisogno di giocatori giovani per continuare del progetto che ha in mente il direttore sportivo. In avanti poi serve talento, l'Argentina può essere il posto giusto dove cercare profili adatti. È proprio da lì che arrivano gli ultimi rumors di mercato sulla Lazio.

Stando a quanto riportato da Boca Noticias, la Lazio starebbe seguendo con attenzione Kevin Zenon, centrocampista offensivo del Boca Juniors. Classe 2001, tecnica raffinata, piede mancino che può giocare anche da esterno. Dall'inizio della stagione, Zenon ha giocato 12 partite in tutte le competizioni, segnando 2 gol. Dall'Argentina parlano un gran bene del giovane calciatore, ma la società è pronta a cederlo di fronte a una cifra congrua. Sempre secondo lo stesso portale argentino, per acquisire le prestazioni di Kevin Zenon la Lazio dovrebbe pagare al Boca Juniors la clausola rescissoria, la quale ammonta a circa 15 milioni di euro.

