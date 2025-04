Calciomercato Lazio | La Fiorentina vuole Muller: richiesta la sua disponibilità

TUTTOmercatoWEB.com

Il calciomercato si muove, osserva e registra i primi movimenti in vista dell'apertura del mercato. Per questo, la Fiorentina ha fatto un primo passo per sondare la disponibilità di Thomas Muller, lo riporta Gianluca Di Marzio. La stagione attuale sarà l'ultima al Bayern Monaco, come annunciato dal giocatore stesso, e nelle scorse settimane, vi avevamo raccontato che Miroslav Klose, vorrebbe spingerlo ad abbracciare la Lazio.

Come riporta la BILD, la Fiorentina è però tra i primi club che si sono mossi in ottica futura con un sondaggio per tastare il terreno e valutare eventuali operazioni. Il club del presidente Commisso ha infatti chiesto informazioni all’agente del giocatore. Nessuna trattativa in corso, dunque, ma un primo sondaggio per chiedere disponibilità, parametri e non solo.