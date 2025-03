Calciomercato Lazio | Dall'estero: "Klose vuole portare a Roma una stella del Bayern Monaco"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Baroni si gioca tutto in queste ultime gare, l'accesso all'Europa è fondamentale per la Lazio e i suoi tifosi. Il futuro prossimo e le scelte di mercato dipenderanno in gran parte da questo. Un mercato che comunque non dorme mai, Fabiani l'ha ribadito in più occasioni. Tra indiscrezioni e notizie verificate, sono già molti i calciatori accostati alla Lazio.

L'ultimo in ordine cronologico, qualora fosse confermato, accenderebbe e non poco il tifo biancoceleste. Infatti, stando a quanto riportato dal portale Transferfeed, ci sarebbe la possibilità di vedere Thomas Müller, leggenda del Bayern Monaco, con la maglia della Lazio a partire dalla prossima stagione. Il suo contratto è in scadenza a giugno, la squadra tedesca non avrebbe intenzione di estenderlo ulteriormente e ci sarebbe un filo diretto che lo collegherebbe facilmente a Roma. Si tratta dell'ex Miroslav Klose, il quale vorrebbe spingere il calciatore tedesco proprio verso la Capitale.

Non c'è solo l'Italia come possibile destinazione del classe '89. Infatti, Müller starebbe riflettendo anche sulla possibilità di proseguire la sua carriera in MLS, campionato scelto da molti grandi giocatori per continuare la propria carriera. Uno su tutti, Lionel Messi.