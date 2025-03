Calciomercato | Pastorello: "La sessione estiva è troppo lunga. Ecco cosa farei..."

TUTTOmercatoWEB.com

Le date del calciomercato estivo sono spesso argomento di discussione. Secondo una scuola non dovrebbe essere aperto con il campionato in corso, secondo un'altra andrebbe accorciato e secondo altri ancora va tutto bene così. Pensieri che negli anni hanno portato a dei cambiamenti, a delle modifiche, non sempre soddisfacenti. In tal senso, intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha detto la sua l'agente Federico Pastorello, procuratore tra i tanti anche di ex Lazio come Acerbi, De Vrij, Strakosha e Bastos, ma che si occupa anche di Sana Fernandes e di Romano Floriani Mussolini. Di seguito le sue parole.

"Sì, due mesi sono veramente troppi e spesso e volentieri questo è semplicemente un modo per perdere del tempo, per mandare avanti trattative che si potrebbero chiudere. Io dico anche fino al 15 di agosto è lungo, perché basterebbe il mese di luglio. Però già accorciarlo di 15 giorni sarebbe meglio, un po' di mal di testa in meno per noi".