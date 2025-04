Luka Romero si rilancia e segna il double: che occasione per l'ex Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

Non è riuscito a ottenere i risultati sperati in Italia, indossando le maglie della Lazio e del Milan. Non è riuscito a rilanciarsi con le casacche di Almeria e Deportivo Alaves in Spagna, quindi Luka Romero ha deciso di fare un passo indietro e tornare in Messico, con l'obiettivo di rilanciarsi e attirare l'attenzione di alcuni club europei, per riprendersi quanto sperava di aver conquistato qualche anno fa. Una missione che per il momento sta riuscendo. Romero è titolare del Cruz Azul, ha totalizzato 25 presenze fino a oggi, e ora sogna di conquistare uno storico Double vincendo il campionato di Clausura e la Champions League della CONCACAF, come da lui stesso dichiarato ai media locali.

LE PAROLE DI ROMERO - "Sì, certo che crediamo nel doppio titolo - ha detto a 'Record' - Lottiamo per tutto ciò in cui siamo in corsa. Siamo davvero entusiasti e affronteremo le prossime partite con la massima ambizione. È un obiettivo reale, abbiamo una grande squadra, stiamo facendo le cose per bene e continueremo a spingere. Lo spogliatoio è unito. Problemi nello spogliatoio? È completamente falso. Lo spogliatoio è molto unito. Tutti sono sulla stessa lunghezza d'onda, dallo staff ai giocatori. Onestamente, sono rimasto sorpreso da quanto sia affiatato questo gruppo. Ecco perché sono così felice al Cruz Azul: mi godo ogni singolo giorno".