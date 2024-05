Lazio, As presenta i giocatori più spaventosi della storia: c'è un ex

Ne ha selezionati tredici il portale spagnolo As che, nelle scorse ore, si è dilettato creando la classifica dei calciatori 'più intimidatori' nella storia del calcio. Ovvero quei giocatori - scrivono - "la cui sola presenza incuteva timore nei cuori dei rivali e perfino dei propri compagni di squadra". Tanto gli italiani o gli ex Serie A e, tra questi, anche un ex calciatore della Lazio che, nella sua carriera - compresa la parentesi biancoceleste - si è sempre contraddistinto per un'inaudita irruenza e 'cattiveria agonistica'. Un nome che il povero centrocampista dell'Ancona, Pietro Parente, ricorda bene e forse sogna ancora di notte, dopo averlo provato a provocare sferrandogli un brutto calcio sulla gamba. La mano al collo, lo sguardo gelido sono divenuti iconici nella storia della Serie A e dell'avventura laziale di Jaap Stam. Il centrale olandese, idolo dei tifosi, occupa la terza posizione di questa speciale classifica ed è stato presentato così da As:

"Jaap Stam è stato uno dei difensori più forti e costanti degli ultimi anni. Il difensore centrale si è sempre imposto contro qualsiasi rivale con il suo 1,91 di altezza. Stam ha giocato professionalmente dal 1991 al 2007 per un totale di nove squadre in tre paesi diversi. In Olanda ha difeso i colori di DOS Kampen, FC Zwolle, Cambuur Leeuwarden, Willem II, PSV e Ajax Amsterdam; In Inghilterra ha firmato per il Manchester United, mentre in Italia ha militato nelle fila di Lazio e Milan. Il bilancio di Jaap Stam è stato il seguente: una Eredivisie, una Coppa d'Olanda e due Supercoppe olandesi con il PSV; tre Premier League e una FA Cup con il Manchester United; una Coppa Italia con la Lazio; una Supercoppa Italiana con il Milan e infine una Coppa d'Olanda e due Supercoppe d'Olanda con l'Ajax".

LA CLASSIFICA - Prima dell'olandese ci sono solamente Scott Brown, leggenda del Celtic, al primo posto, seguito al secondo da quel Vinnie Jones famoso per aver palpato le parti basse di Paul 'Gazza' Gascoigne durante un Chelsea-Newcastle United. Solo dopo Stam, arrivano nomi come: Roy Keane, Gennaro Gattuso, Martin Keown, Oliver Khan, Marco Materazzi, Tony Adams, Nigel de Jong, Marco van Bommel, Javi Navarro e Pablo Alfaro che chiude l'elenco.