Lazio - Bologna, è il “Matchday”: la carica social del club - FOTO

Ci siamo, torna la Coppa Italia e la Lazio ospiterà all'Olimpico il Bologna, in una sfida valida per gli ottavi di finale della competizione e all'insegna del ricordo di Sinisa Mihajlovic. Il club biancoceleste ha come di consuetudine ricordato l'appuntamento con la gara tramite un post sui social: "MATCHDAY". Tutto pronto allora, fischio d'inizio alle 18.