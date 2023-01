Lazio, la società sfrutta l'occasione: che frecciata alla Roma - VIDEO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

E' lo Stadio Olimpico di Roma, i tifosi della Lazio sono in festa e cantano dopo una vittoria per 1-0. A decidere la partita è un gol di Felipe Anderson che sfrutta al meglio il pallone servito da Pedro sulla destra, dopo che lo spagnolo lo ha strappato dai piedi del difensore. No, non è il derby della Capitale e a concedere la rete decisiva non è stato Ibanez. Ci troviamo all'interno di Lazio-Bologna, sfida decisiva per l'accesso ai quarti di finale, e stavolta a regalare la vittoria agli uomini di Sarri è Sosa. Le analogie, però, sono tante e tutti i laziali, dopo l'esultanza, avranno sicuramente ricordato quel momento. Anche la società non ha perso l'occasione e, con un video postato sui social, stuzzica la Roma mettendo a paragone i due gol: quello nel derby e quello di ieri.