Lazio Women, rimandata la partita con il Tavagnacco: il comunicato

Come si legge sul sito ufficiale dei capitolini, la gara tra Tavagnacco e Lazio Women del campionato di Serie B femminile in programma oggi è stata rimandata a data da destinarsi. Questo il comunicato del club biancoceleste: "Tavagnacco-Lazio Women, gara del campionato di Serie B femminile, originariamente in programma per oggi 17 gennaio 2021 alle ore 14:30, è stata rimandata a data da destinarsi".