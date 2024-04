Roma, Mancini ora rischia grosso: ecco cosa prevede il regolamento

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Si è divertito Gianluca Mancini al termine del derby vinto dalla Roma contro la Lazio. Il suo colpo di testa è stato importante per sbloccare il risultato e decidere la gara, assicurandosi tre punti e la gioia dei propri tifosi. È mentre festeggiava con loro, però, che si è contraddistinto per uno dei tanti gesti che hanno caratterizzato un finale convulso e nel segno dell'antisportività. Perché oltre alle foto postate dalla stessa società con la squadra schierata dietro la pezza 'Anti-Lazio' - a conferma di come ci sia poco riguardo del rispetto verso l'avversario - il numero 23 giallorosso è stato il primo a mancare di rispetto ai colleghi vinti, ormai fuori dal campo, sventolando una bandiera biancoceleste con un ratto nero disegnato sopra. A nulla sono servite le scuse seguenti, una toppa peggiore del buco che potrebbero non evitargli la squalifica. Secondo quanto riporta Il Messaggero, infatti, il difensore romanista rischia di pagare a caro prezzo la sua 'goliardia'. Se, infatti, l'arbitro ha visto quanto accaduto e segnalato nel referto, allora in automatico scatterà una squalifica di almeno una giornata di campionato. In caso contrario, e quindi se nel riepilogo del direttore di gara non dovesse esser stato segnalato nulla, allora starà alla Procura aprire un'indagine basata sulle immagini che circolano in rete e sui media.