Salernitana, Dia ancora nei guai: in arrivo una nuova multa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Futuro tutto da decifrare quello di Boulaye Dia. Tra l'attaccante e la Salernitana è in scena un vero e proprio scontro a suon di dichiarazioni e comunicati. La Lazio (e non solo) osserva interessata la situazione e potrebbe affondare il colpo in estate per la prossima stagione, vista ormai scontata la retrocessione dei granata in Serie B. Come riportato da OttoPagine.it, però, dopo l'estromissione del senegalese dalla prima squadra, la società starebbe pensando a una sanzione per il suo recente comportamento. Il presidente Iervolino, infatti, presto dovrebbe comminargli una multa pari al 15% del suo ingaggio.