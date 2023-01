Zaniolo-Roma, rottura totale: giocatore sul mercato e la Premier bussa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Zaniolo è ufficialmente sul mercato. Rottura totale tra il calciatore e la Roma che si è convinta a privarsi del suo numero 22, sempre meno protagonista sul terreno di gioco. Gli agenti sono già a lavoro per cercare una nuova soluzione già nel mercato di gennaio. Come riporta Sky Sport, il club giallorosso è disposto a cederlo solo a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto senza condizioni. La richiesta è di circa 40 milioni di euro, con il 15% che sarà invece destinato all'Inter. L'unica squadra estera che, fino a questo momento, si è avvicinata è il Tottenham, ma proponendo un prestito con diritto e obbligo condizionato. Troppo poco per convincere la Roma che vuole più garanzie.