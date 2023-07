Calciomercato Lazio | Zielinski, Lotito non molla: il futuro del polacco in bilico

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO ZIELINSKI - Sono ore calde anche per il sostituto di Milinkovic. Il profilo individuato dalla Lazio da inizio mercato è quello di Piotr Zielinski, ma la strada che porta al polacco è costellata di ostacoli. Lotito ha presentato una prima offerta al Napoli da 20 milioni, una proposta esplorativa per capire la disponibilità di De Laurentiis a trattare o meno. Il patron dei campioni d'Italia ne chiede 30, si può trovare un'intesa a metà. I biancocelesti rimangono alla finestra, anche se sono in corso valutazioni su più profili, non solo in quel ruolo. C'è poi da sperare che Zielinski non si lasci convincere dalle sirene provenienti dall'Arabia Saudita. Numerosi incastri che complicano il possibile trasferimento del centrocampista alla Lazio.

