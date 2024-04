Lazio, Kamada: "Adesso mi sento a mio agio. La clausola sul mio futuro..."

TUTTOmercatoWEB.com

È cambiata totalmente la stagione di Daichi Kamada, che dall'arrivo in panchina di Igor Tudor ha trovato sempre più spazio e minuti con la Lazio. Nell'ultima vittoria contro il Genoa, il giapponese ha servito l'assist per il gol decisivo di Luis Alberto. Ai microfoni del portale giapponese SportsHochi ha parlato del suo periodo di forma e del suo futuro. Queste le sue parole: "Sono davvero felice di poter finalmente aiutare la squadra. Ho giocato così in Germania, quindi mi sento molto a mio agio adesso. Tutta la squadra sta migliorando. La mia clausola? Fabrizio Romano l'ha detto... Perché dovrei pagare 100 euro per rinnovare il contratto?... Non è vero. Molte squadre sono state indicate dai media come mia prossima destinazione, ma non ho preso alcuna decisione. Io adesso sento che l'allenatore si fida di me, si prende cura di me e penso che sia adatto al mio gioco sotto tanti punti di vista".

Pubblicato il 20.04