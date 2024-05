Lazio, l'addio della società e le lacrime di Felipe: il video speciale - VIDEO

Preparate i fazzoletti, sedetevi e gustatevi l'ultimo video pubblicato dalla Lazio. È un messaggio d'addio, ma anche d'amore per chi ha indossato per anni la maglia biancoceleste, rispettandola e onorandola come merita. Un ringraziamento a Felipe Anderson per i bei momenti passati insieme, per i successi e i dolori, in vista dell'ultimo appuntamento, quello di domenica contro il Sassuolo. Scorrono le immagini che dal 2013 lo hanno visto protagonista nella Capitale, in quei gol, in quelle giocate c'è tutta la crescita di un ragazzo che è diventato uomo correndo sul prato dell'Olimpico, dribblando gli avversari e illuminando il campo con le sue giocate. C'è lui che seduto rivive con gli occhi lucidi questa meravigliosa storia, per poi posare il tablet e portarsi le dita al volto, conscio di quel che sta per accadere. Domenica in quello stesso stadio i tifosi laziali renderanno omaggio a Eriksson, i giocatori scenderanno in campo per provare a chiudere il discorso qualificazione in Europa League e poi, dopo il triplice fischio, tutti insieme si riuniranno per dire grazie e salutare chi davvero ha amato questa maglia, questo simbolo e questa storia. Grazie Pipe.