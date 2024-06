Calciomercato Lazio | Contatti con Allegri, la situazione aggiornata

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AGGIORNAMENTO ORE 19:30 - La pista che porta a Massimiliano Allegri resta complicata. RaiSport parla di un contatto anche con il Milan, ma in generale la situazione legata al tecnico toscano è difficile. Dopo il lungo rapporto con la Juventus, il mister ha bisogno di un po' di tempo per capire il suo futuro. Operazione in salita, ma da non accantonare esattamente come quelle che portano a Maurizio Sarri e agli altri candidati. Sono ore frenetiche e le cose possono cambiare di minuto in minuto.

CALCIOMERCATO LAZIO - Igor Tudor è pronto a dimettersi. Troppe le divergenze con la società per proseguire insieme. Si attende l'ufficialità, ma la sensazione è che le parti si separeranno nelle prossime ore. La corsa per il successore è già iniziata con tanti nomi accostati in queste ore. Da Conceicao a Sarri, passando per Baroni e Nesta, ma attenzione alle sorprese. Tra i nomi c'è anche quello di Massimiliano Allegri. L'ex tecnico della Juventus, secondo quanto appreso dalla nostra redazione,è stato contattato nella serata di martedì sera. Una chiamata con Giovanni Branchini, agente del livornese, per capire disponibilità e la situazione attuale dell'allenatore che si è appena separato dalla società bianconera. Il nome è altisonante e si aggiunge al lungo elenco dei possibili nuovi allenatori. Attenzione sempre alla pista che porta a Maurizio Sarri che potrebbe tornare a sorpresa nemmeno tre mesi dopo l'addio datato 12 marzo.

Pubblicato il 05-06

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

SONDAGGIO | LAZIO, ADDIO TUDOR: CHI VORRESTE IN PANCHINA LA PROSSIMA STAGIONE?