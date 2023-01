Lazio, Olimpico da Champions per il big match con il Milan: il dato sui biglietti venduti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Si scalda l'Olimpico in attesa del big match di martedì sera tra Lazio e Milan. Mancano tre giorni alla sfida e, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, al momento gli spettatori previsti sono circa 40mila: i biglietti venduti sono 16500 a cui vanno aggiunti gli oltre 23mila abbonati (esclusi quelli 'Aquilotto', circa 4mila, che non hanno riscattato il proprio posto per la partita di cartello). I rossoneri e i biancocelesti hanno un divario in classifica di 4 punti, la carica dello stadio casalingo potrebbe essere fondamentale per i ragazzi di Sarri.

VIABILITÀ - La Capitale si prepara ad accogliere una sfida del genere: sul sito romamobilita.it è stato pubblicato il piano per la viabilità. Intorno al Foro Italico e sul lungotevere Oberdan, molto prima del fischio d'inizio, ci sarà il divieto di sosta: "Per i tifosi della Lazio con il biglietto per la gara ci sono aree di parcheggio dedicate nelle zone di piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade. Per i tifosi del Milan possibilità di parcheggio sul lungotevere della Vittoria, da piazzale Maresciallo Giardino a piazza del Fante".