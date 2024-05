Lazio-Sassuolo, sarà l’Olimpico delle grandi occasioni: il dato sui tagliandi

TUTTOmercatoWEB.com

Ultimo atto di una stagione intensa e travagliata, domenica la Lazio affronterà il Sassuolo in casa alle 20:45. Una partita importante in una giornata speciale che i biancocelesti sperano di onorare al meglio, magari centrando la qualificazione in Europa League. I tifosi, come sempre, faranno la loro parte, in tantissimi prenderanno posto sugli spalti per spingere la squadra verso l’obiettivo e non solo. Sarà la serata di Eriksson, di Felipe Anderson e del ricordo del 26 maggio. Ci sarà, per questo, l’Olimpico delle grandi occasioni. Il numero dei tagliandi venduti cresce sempre di più e, come riferito dal responsabile marketing Marco Canigiani ai canali ufficiali del club, nelle ultime ore è salito a 16mila. Saranno dunque, considerando anche degli abbonati, oltre 47mila presenze. Continuando così non sarà difficile raggiungere quota cinquantamila.

