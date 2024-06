Bezzi (Rai Sport): "Serve un altro tipo di mercato. Lotito? Non cambierà mai"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Gianni Bezzi, intervenuto ai microfoni di Radiosei, si è espresso sull'attuale momento in casa Lazio. In particolare, il giornalista di Rai Sport, in merito al mercato, ha spiegato: "Non sono giocatori che conosco bene questi accostati al mercato della Lazio. Dopo tutto quello che è successo, l’ambiente Lazio meritava qualcosa che somigliasse di più a una conciliazione e che potesse risvegliare l’interesse dei tifosi. Serve qualche nome che possa servire a riaprire il dialogo con la società. Questi nomi sono un grande ridimensionamento. Viviamo in una città con due squadre e alla Roma i Friedkin hanno portato allenatori e giocatori in grado di ottenere anche consenso dalla piazza".

"La Roma ad esempio con alcune cessioni potrebbe arrivare a Chiesa. Nomi non alla portata della Lazio. Questa non è la strada che possa accendere la tifoseria. Se dopo 20 anni la linea di condotta e di pensiero di Lotito non è mai cambiata, vuol dire che la Lazio non la lascerà mai. E soprattutto non la venderà mai. Quindi ognuno faccia le proprie scelte: chi vuole andare allo stadio vada, chi si vuole abbonare alle pay tv lo faccia e chi non lo vuole fare, non lo faccia".

"La gente avrebbe bisogno di sognare un po’, avrebbe bisogno di un calciatore che faccia accendere la luce. Ho letto sul Corriere dello sport che a Baroni è stato fatto un contratto con incluso il premio scudetto. Questa cosa mi ha fatto molto ridere”.

