Napoli, scoppia il caso Kvaratskhelia: duro botta e risposta tra società e agenti

In casa Napoli è letteralmente scoppiato il caso Kvaratskhelia. Nella giornata di ieri infatti il padre e l'agente del giocatore hanno annunciato che il georgiano non ha intenzione si proseguire la sua avventura in azzurro.

"Non voglio che la gente pensi che Kvara voglia restare a Napoli. Noi vogliamo andarcene, ma stiamo aspettando la fine dell’Europeo per non disturbare Khvicha. La priorità è il trasferimento in una squadra che giochi la Champions", queste le parole dell'agente Jugeli a cui sono seguire quelle del padre Badri sempre a Sport Imedi: "Non voglio che resti a Napoli, l’anno scorso sono cambiati tre allenatori ed è difficile giocare in una situazione del genere".

Secca la risposta della società che con un comunicato ha ribadito che il contratto del giocatore scadrà nel 2027: "In riferimento alle dichiarazioni dell'agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, e del padre Badri, il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società. Kvaratskhelia non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro di un calciatore sotto contratto con il Napoli ma la società Calcio Napoli!!! Fine della storia".