Tare torna alla Lazio? Pedullà spiega: "Ci sono fake news e un desiderio nascosto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quale futuro per Igli Tare? Il diesse albanese in estate ha lasciato la Lazio dopo circa 18 anni vissuti prima da calciatore e poi da dirigente. Adesso, senza squadra, il suo nome è tornato a essere accostato alla Serie A e non solo. Secondo gli ultimi rumors, infatti, la Fiorentina sarebbe interessata a ingaggiarlo per la prossima stagione. Non è d'accordo però l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, che è stato estremamente chiaro nel suo editoriale: "...E ci sono chiavi di lettura prive di fondamento che sinceramente a noi non risultano: per esempio, Daniele Pradè sul punto di lasciare la Fiorentina, lo direbbero i rumors… Ma con i rumors non si fanno notizie, al massimo si prendono abbagli e si depista il prossimo. Esattamente come un abbaglio, chiamasi fake news, è l’accostamento di Igli Tare alla Fiorentina, sulla scia di fonti albanesi non meglio verificate. Anche questi sono spot in libertà, il problema è che in Italia qualcuno ci casca…". Un buco nell'acqua, quindi.

Ma non finisce qui: c'è di più, molto di più. L'ultimo clamoroso accostamento riguarda proprio la Lazio e un possibile ritorno. Tutto parte, tra l'altro, dal tanto chiacchierato Luciano Moggi, di recente al centro di un botta e risposta accesissimo con Maurizio Sarri. L'ex dirigente della Juventus è da sempre un grande estimatore di Igli Tare: i due sono molto amici e in comune hanno il disaccordo con il tecnico biancoceleste. La recente pressione mediatica 'anti-Sarri' indirizzerebbe il direttore sportivo albanese nuovamente verso la sponda biancoceleste della Capitale. È il suo desiderio segreto, ben nascosto, come ha spiegato anche Pedullà: "Tare è stato esaltato da Luciano Moggi come la principale perdita della Lazio (anche questa in fondo una fake news…), in realtà è proprio l’esatto contrario. Ci saranno nostalgie mediatiche romane, quelle di chi non vedeva l’ora che le cose andassero meno bene per sparare sul “pianista”. Gli stessi che confondono la Champions con un torneo di quartiere al punto che non riescono a dare valutazioni competenti. Gli stessi che presentano un libro ai “giardinetti”, improvvisano lezioni tattiche quando non ne sono capaci ed evitano di contare le copie che ormai da anni (non) vendono in edicola. Sotto sotto il desiderio di Tare – ben nascosto – sarebbe quello di tornare alla Lazio, ambizione senza alcun margine di manovra". Il futuro ci dirà cosa accadrà in questo senso, ma l'idea c'è.