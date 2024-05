Il Vitesse rischia di scomparire: avviata campagna per salvare il club

Fonte: TuttoMercatoWeb

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Retrocesso in seconda divisione, il Vitesse sta vivendo uno dei momenti peggiori della sua storia tanto che rischia di scomparire dal calcio professionistico. Il club in questi giorni ha lanciato pertanto una campagna di crowfunding nel tentativo di raccogliere i fondi necessari per la sopravvivenza.

A oggi è stata raccolta una somma di un milione di euro grazie alle donazioni degli attuali giocatori della rosa, degli ex gialloneri e dei tifosi. Alcuni di essi sono noti al grande calcio come l'ivoriano Wilfried Bony che proprio nel Vitesse ha giocato dal 2011 al 2013, trampolino di lancio per una rispettabile carriera in Premier League.

Nei giorni scorsi ha preso parola il capitano della squadra, l'ex milanista Marco van Ginkel: "È davvero bizzarro come vive il Vitesse in questo momento. Le donazioni arrivano da ogni angolo. Naturalmente, noi come gruppo non possiamo essere da meno".

Tra i club più importanti dei Paesi Bassi, il Vitesse è stato punito lo scorso mese con 18 punti di penalità per il mancato rispetto dei requisiti dei regolamenti sulla licenza. Una mazzata che ha sancito la retrocessione della squadra dopo 35 anni consecutivi in Eredivisie.

TORNA ALLA HOMEPAGE