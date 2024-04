Bayern Monaco, 12mila firme per far restare Tuchel: la sua reazione

TUTTOmercatoWEB.com

Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Eintracht Francoforte, parlando dei 12.000 tifosi che hanno firmato una petizione per chiedergli di restare nonostante abbia deciso e già concordato il suo addio: "Anche se questo argomento mi fa 'bene', perché è bello quando i tifosi vogliono che tu rimanga, non è una priorità e non è permesso che sia una priorità. Nei prossimi 11 giorni si parlerà solo di calcio, nient'altro. Vogliamo fare il massimo e raccogliere più punti possibili in Bundesliga per ottenere il miglior risultato e raggiungere la finale di Champions League. Che sia piacevole o spiacevole, non mi lascio influenzare da esso. Ci concentriamo solo sul contare ogni giorno per raggiungere i nostri obiettivi e non c'è eccezione".