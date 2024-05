Milan, Ielpo: "Fonseca o Conceicao? Io prenderei Sarri"

TUTTOmercatoWEB.com

In casa Milan, in questo momento, regna l'incertezza per quanto riguarda il tecnico che guiderà i rossoneri nel post Pioli. Sono tanti i nomi sondati dal club partendo da Fonseca, fino a Conceicao. Sul tema si è espresso l'ex portiere Mario Ielpo che, ai microfoni di TMW Radio, ha fatto anche il nome dell'ex allenatore della Lazio Maurizio Sarri.

"Fonseca e Conceicao non sono proprio uguali, però in linea di massima conviene un allenatore italiano, non come passaporto ma come esperienza e qualità. Noi giochiamo un calcio più tattico, uno da fuori può trovare più difficoltà di adattamento. il Milan dallo scudetto a oggi ha cambiato tutta la dirigenza e molti giocatori, andrà via pioli e per me oggi serve altro. Come immagine non mi piace ma sul mercato prenderei Sarri, escluso Conte che mi pare inarrivabile. Ma se fosse possibile, prenderei Conte", queste le sue parole.