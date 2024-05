Lazio | San Siro ormai è un tabù, ma Tudor può sfatarlo: i numeri contro l'Inter

RASSEGNA STAMPA - Tra poche ore sarà il momento di Inter-Lazio. A San Siro la squadra di Tudor dovrà fare i conti con il proprio destino: una vittoria gli consentirebbe di agganciare il treno Europa League in via definitiva, ma davanti hanno i Campioni d'Italia che nel giorno della festa Scudetto non vorranno sfigurare. San Siro, d'altronde, è diventato per i biancocelesti un vero e proprio tabù. Negli ultimi cinque anni la Lazio è sempre caduta sotto i colpi dell'Inter con un complessivo di 9-3 in favore dei nerazzurri. L'ultima vittoria arrivata tra le mura dei meneghini, come riporta Il Corriere dello Sport, risale al 31 marzo del 2019, quando un'incornata di Milinkovic-Savic, su assist di Luis Alberto, beffò Handanovic sul secondo palo e regalò la vittoria alla squadra allenata da Inzaghi. Oggi il tecnico piacentino siede sulla panchina opposta. A Milano ha vinto 6 trofei, tra cui lo Scudetto in questa stagione, e ha l'occasione - sfidando il passato - di entrare ancor di più nella storia dell'Inter, realizzando il record di punti. Dall'altra parte, però, nonostante le prestazioni in alcuni casi non eccezionali, c'è una squadra che ha raccolto 16 punti da metà marzo e viaggia allo stesso ritmo di Bologna e, per l'appunto, Inter. Un squadra capace di subire meno gol di tutti, eccezion fatta per i falsinei (due). Grazie al suo continuo e pressante lavoro Tudor è riuscito a trasformare la mentalità dei giocatori, rendendola più pratica e mettendo in primo piano il risultato, poi tutto il resto. Chissà se un approccio del genere possa rivelarsi importante anche nella partita di oggi, magari riuscendo a ostacolare la fame di vittoria di Lautaro e i suoi compagni.