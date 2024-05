Calciomercato Lazio | Tchaouna, la chiusura è vicina: prezzo e dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Sono due le parole d'ordine per il calciomercato della Lazio: giovani e talentuosi. A queste si può aggiungere quel pizzico di esperienza internazionale che non guasta mai, soprattutto in vista di una stagione in cui la speranza è quella di invertire rotta in campo europeo. Loum Tchaouna si rispecchia perfettamente nelle prime due caratteristiche, nonostante a 20 anni vanti già più di 30 presenze in Francia (tra Rennes e Digione) e 25 tra la Nazionale U-19 e U-20. L'ultima per lui è stata la stagione della consacrazione. La doppietta in Coppa Italia contro la Sampdoria gli ha permesso di mettersi in mostra, conquistandosi la titolarità e ripagandola a suon di gol e assist. In una stagione pessima per i granata, lui è l'unica nota positiva, un piccolo fascio di luce che in campo che ha illuminato gli occhi all'Arechi e non solo.

TRATTATIVA IN CHIUSURA - Sì, perché anche in casa Lazio sono rimasti piacevolmente sorpresi dalle sue prestazioni, soprattutto dopo averlo visto andare in gol all'Olimpico. Potente, rapido e con ottime capacità realizzative, il suo profilo è stato attentamente studiato a Formello prima di avviare una trattativa che, con una certa rapidità, sembrerebbe già arrivata alle sue fasi conclusive. Come riporta Il Corriere dello Sport, e vi avevamo anticipato in esclusiva pochi giorni fa, la società biancoceleste e quella campana sperano di definire l'accordo già nelle prossime settimane, formalizzandolo tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno.

PREZZO - La sua valutazione sarebbe intorno ai 10 milioni di euro. La Salernitana, d'altronde, sarà costretta a riconoscere al Rennes il 40% della futura rivendita, dettaglio che ha fatto lievitare, e non di poco, il prezzo. Non è stato sufficiente, però, per spaventare la Lazio: la dirigenza capitolina è certa della scelta: vede in Tchaouna un talento cristallino e giocando d'anticipo sta provando ad assicurarselo senza complicazioni.