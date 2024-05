Lazio, Giusti sull'imitazione di Lotito: "Impossibile non farla, ma la sua reazione..."

TUTTOmercatoWEB.com

Max Giusti è noto come comico, presentatore, doppiatore, tifoso della Roma e grande imitatore di Claudio Lotito. Per anni a 'Quelli Che' ha imitato il presidente della Lazio, scatenando le risate di tutti, Lotito compreso. Oggi, però, si è lanciato in una nuova avventura, forse ancor più complicata, provando a imitare la persone di Aurelio De Laurentiis, proprietario del Napoli, del quale però teme la reazione. Intervenendo ai microfoni della Gazzetta dello Sport, infatti, Giusti ha spiegato come Lotito abbia sempre preso di buon grado lo scherzo, sottolineando come in realtà la parodia faccia ridere lui stesso:

"Beh, non tutti sono Lotito. Quando ho pensato di rappresentarlo, ormai più di 18 anni fa, l'ho trattato come un cristallo di Boemia. Tutti conoscevano il mio tifo per la Roma, ma questo nuovo presidente della Lazio mi aveva colpito. Siamo diventati amici, è venuto anche alla prima del mio spettacolo "Bollicine". In quel periodo facevo Quelli che il calcio e dopo aver visto il presidente alla Domenica Sportiva e da Biscardi ho capito che meritava una parodia. Monopolizzava lo studio, parlava solo lui. Era fantastico. Così ho deciso di proporlo a Simona Ventura, che nonostante qualche dubbio iniziale mi ha dato fiducia. E adesso siamo ancora qui a parlarne. lo sono sempre stato attento e nella settimana prima del derby non l'ho mai proposto, per rispettare la sua posizione ma anche il mio tifo! Probabilmente se lui se la fosse presa mi sarei ritrovato mille tifosi sotto casa, invece la prima volta che gli hanno chiesto che cosa pensasse di me ha risposto: "Mi suscita ilarità". Mi ha salvato e mi ha fatto capire che si può fare ironia anche sul calcio. Ma con rispetto".