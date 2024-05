Ivana Knoll, chi è la 'tifosa più bella del mondo' presente al GP di Miami

WEBTV MIXED ZONE | LAZIO, MARUSIC: "SIAMO DELUSI, MA CI CREDIAMO. SUL MIO FUTURO..." - VIDEO La partita, il confronto con i tifosi e il suo futuro. Questi sono stati i temi trattati da Adam Marusic, intervenuto in zona mista al termine della sfida pareggiata per 2-2 contro il Monza all'U-Power Stadium: "Siamo tutti delusi da questo risultato, volevamo... La partita, il confronto con i tifosi e il suo futuro. Questi sono stati i temi trattati da Adam Marusic, intervenuto in zona mista al termine della sfida pareggiata per 2-2 contro il Monza all'U-Power Stadium: "Siamo tutti delusi da questo risultato, volevamo... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALL'ARGENTINA: "CHIESTE INFORMAZIONI PER UN GIOVANE TERZINO" Non solo l'attacco: la Lazio è al lavoro anche per la difesa. Tempo fa vi abbiamo parlato dell'interesse (che arrivava dalla Spagna) per Agustín Giay del San Lorenzo. Il terzino classe 2004, infatti, non rinnoverà il suo contratto ed... Non solo l'attacco: la Lazio è al lavoro anche per la difesa. Tempo fa vi abbiamo parlato dell'interesse (che arrivava dalla Spagna) per Agustín Giay del San Lorenzo. Il terzino classe 2004, infatti, non rinnoverà il suo contratto ed...