Lazio, Piscedda spiega: "Riduttivo parlare solo dei cambi di Tudor. Zaccagni..."

Il pareggio a Monza della Lazio ha praticamente spento le ultime possibilità rimaste per una qualificazione in Champions League dei biancocelesti. Ora mancano tre partite (Empoli, Inter e Sassuolo) in cui la squadra di Tudor dovrà ottenere più punti possibili e sperare in risultati favorevoli delle pretendenti. In una lunga intervista ai microfoni di tag24.it l'ex calciatore Massimo Piscedda ha espresso il suo punto di vista sulla situazione, soffermandosi anche su alcuni singoli e sulle scelte del tecnico croato. Di seguito le sue dichiarazioni.

“Pareggio a Monza? Innanzitutto fammi dire che c’è un allenatore nuovo e io gli darei fiducia, perché lo ritengo un buon tecnico. Detto questo, non è che la Lazio abbia pareggiato con l’ultima in classifica, ma con una squadra che va considerata la rivelazione di questa stagione. Dispiace perché il gol del pari è arrivato nei minuti di recupero ed è chiaro che ci siano delle colpe da attribuire, ma anche i brianzoli hanno regalato una rete ai biancocelesti. Alla fine penso che questo sia il risultato giusto, anche se per la Lazio è un’occasione persa. Non dovrebbe capitare, ma può capitare. D’altronde La Lazio è costretta a vincere fino alla fine e sperare negli inciampi degli altri. Questa giornata sarebbe stata una buona occasione per rubare punti importanti. I conti però si devono fare domenica dopo domenica”.

“Corsa Champions? Roma ed Atalanta devono inciampare ancora, da qui alla fine del campionato. Io ci credo poco, ma a prescindere da questo la Lazio dovrà fare nove punti in tre partite. Poi alla fine si tireranno le somme e se non dovesse essere Champions League, sarà Europa League. Critiche a Tudor? A tutti questi scienziati che giudicano l’allenatore per i cambi, vorrei spiegargli che il tecnico si muove sempre a fin di bene e cerca di sistemare quel che secondo lui non va. Evidentemente aveva visto Zaccagni in difficoltà. Giudicare un allenatore per i cambi è molto facile, ma molto sciocco ed offensivo. Poi le cose possono andare bene o male. Può capitare di vincere le partite grazie alle sostituzioni, ma può anche succedere che pareggi o perdi, pur essendo in vantaggio. Parlare solo dei cambi però è davvero riduttivo. Perché ha sostituito Zaccagni? Sinceramente non lo so, ma adesso hanno un po’ tutti i vizio di sostituire i giocatori quando sono ammoniti. Quando giocavamo noi queste cose non succedevano e anche con una ammonizione si continuava a rimanere in campo sempre. I giocatori devono sentirsi responsabili e stare maggiormente attenti quando hanno già preso un cartellino giallo”.

"Confronto con i tifosi? Loro hanno sempre ragione, l’importante è che critichino o contestino sempre in maniera civile. Si parla tanto di calcio moderno e per quel che mi riguarda, penso che i giocatori devono essere giudicati per quello che guadagnano. Le contestazioni potrebbero addirittura aumentare, ma credo che questo potrebbe essere anche l’unico modo per far sì che ogni calciatore scenda in campo e dia sempre il massimo. Si può anche perdere, ma l’importante è che ognuno di loro dia tutto se stesso. È chiaro che se i tifosi vedono qualcuno che si risparmia, si arrabbiano. Tudor mi piace perché gioca con due play, che sono Kamada e Guendouzi. Credo che nel calcio moderno, prima o poi, il centrocampista centrale, quello basso, scomparirà. Immaginate una piramide che si capovolge. Il fatto che lui giochi già con due mezzali mi piace molto e credo che Kamada sia perfetto per il suo tipo di gioco. È chiaro che non stiamo parlando di Modric o Kroos, ma sono due giocatori che alla Lazio possono far bene”.