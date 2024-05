Tare è sicuro: "Difficile strappare Immobile alla Lazio. Tudor? I risultati sono arrivati ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Durante il Gran Galà del calcio Adicosp, l'ex ds della Lazio Igli Tare, è intervenuto ai microfoni dei giornalisti presenti toccando vari argomenti, dallo scudetto vinto da Inzaghi, alle voci su un suo avvicinamento al Napoli, fino al suo giudizio su Tudor e su Immobile:

"L'Inter ha dominato dall'inizio alla fine. Come vedrei Immobile con Inzaghi? Ciro può giocare ovunque. La sua qualità non si discute. È una pedina importante per la Lazio e penso che sarà difficile strapparlo alla Lazio. Io al Napoli? Non ci sono mai stati contatti, sono voci infondate.

Non so quando tornerò all'opera. Farò cose che per me hanno senso. Non sono alla ricerca di tornare in fretta, lo farò se troverò una piazza per cui ne vale la pena. Cerco un progetto di almeno 2-3 anni, perché per lasciare qualcosa di importante serve il progetto giusto.

Chi è cresciuto di più tra Thiago Motta, Italiano o Palladino? Thiago Motta senz'altro, ma non dimentichiamo Gilardino che ha fatto un grande lavoro con il Genoa. Ben venga questa nuova generazione di allenatori, mi piace l'idea di gioco offensiva. De Rossi mi piace tantissimo, sia come allenatore che come uomo. Abbiamo un grande rapporto e farà una gran carriera.

Che impressione mi ha fatto Tudor? Ha uno stile di gioco offensivo, i risultati fino a un certo punto sono arrivati, il pareggio di Monza ha fermato un po' la rincorsa, ma ha fatto un lavoro positivo finora".