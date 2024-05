Calciomercato | Fiorentina su Palladino, e il Monza pensa a un ex Lazio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il campionato di Serie A non si è ancora concluso e già iniziano a circolare le prime voci di mercato, relative in particolare a un vero e proprio valzer in panchina. Come riferisce Gianluca Di Marzio, la Fiorentina starebbe pensando a Palladino per il post-Italiano: dopo la finale di Conference League, tra giovedì e venerdì, è in programma il primo incontro. E nel caso in cui la preferenza della viola andasse su di lui e non su Aquilani, il Monza potrebbe pensare ad Alessandro Nesta, che in questa stagione era seduto sulla panchina della Reggiana. Il profilo dell'ex difensore della Lazio sembra aver strappato qualche attenzione in più all'interno della dirigenza brianzola.

