Calciomercato Lazio, Adryelson sacrificato dal Recife: i brasiliani in crisi finanziaria

Non è nome nuovo, in ottica mercato Lazio, quello di Adryelson. Una intricata situazione di carattere finanziario potrebbe favorire la cessione del brasiliano. Lo Sport Recife, infatti, versa in condizioni economiche difficili: "Globo Esporte" parla di una cifra pari a 24,4 milioni di euro di debiti. Far cassa, in questo momento, potrebbe essere di vitale importanza per il club. Tra i pagamenti in sospeso, ce ne è uno nei confronti dello Sporting Lisbona. Infatti il Recife deve ancora ai portoghesi una somma di 900.000 per l'acquisto dell'attaccante Andrè Felipe Ribeiro de Souza. La cessione di Adryelson, valutato intorno ai 2 milioni di euro, permetterebbe di estinguere tale debito e utilizzare la cifra restante per coprire parte degli altri accumulati. Lo Sport Recife ha provato già a proporre allo Sporting Lisbona lo stesso Adryelson, per saldare l'intero importo. Offerta rifiutata, ma i portoghesi caldeggiano ovviamente la cessione del giocatore per poter poi incassare i propri soldi. Chissà che la Lazio non possa beneficiare, dunque, di questa intricata situazione.