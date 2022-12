Calciomercato Lazio, la Juve su un centrocampista del Porto. Ora Milinkovic...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Juventus naviga in acque più che mai tempestose, ma in attesa di conoscere tempi ed esiti dell'inchiesta Prisma e in attesa che si plachi anche l'uragano mediatico che in toto ha investito i bianconeri, c'è un mercato da programmare per non farsi cogliere impreparati quando ci sarà bisogno di allestire una rosa ancora più competitiva. Il quotidiano portoghese A Bola, in questi giorni, ha accostato vari giocatori alle cause di Madama e non sembra esser finita qui. Come si apprende, nuovamente, dal quotidiano iberico, la Vecchia Signora avrebbe chiesto informazioni circa il cartellino del brasiliano Pepe, centrocampista in forza al Porto. I Draghi, tuttavia, valutano il loro gioiellino - classe 1997 - ben 75 milioni, una cifra decisamente fuori dai range bianconeri in questo momento storico. Simile, tra l'altro, a quella che la società bianconera dovrebbe investire per acquistare Milinkovic dalla Lazio.