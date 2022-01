Coppa Italia, ai quarti c’è anche la Juventus: il tabellone aggiornato

Troppi fischi e manca il più importante. Lazio - Udinese non sarà una serata da ricordare per...

ULTIME DA FORMELLO LAZIO, PEDRO IN PAIDEIA PER GLI ESAMI: SI TEME UNO STIRAMENTO AGGIORNAMENTO ORE 13 - Come anticipato Pedro si è presentato in Paideia per svolgere gli accertamenti strumentali. Si teme che dagli esami possa emergere una lesione al polpaccio destro. Nelle prossime ore dovrebbe essere più chiaro il quadro clinico... WEBTV LAZIO-UDINESE 1-0 | IL COMMENTO DI ZAPPULLA DALL'OLIMPICO: "CHE FATICA!" La Lazio batte l'Udinese 1-0. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo stadio Olimpico di Roma dopo il passaggio del turno: CLICCA QUI PER I SESSANTA SECONDI DI ZAPPULLA O SCORRI A FINE... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, DALLA FRANCIA: "IL SAINT ETIENNE SONDA PER MURIQI, MA..." Non solo Turchia, Russia e Inghilterra, per Muriqi ci si muove pure dalla Francia. Secondo quanto riportato da alcuni media francesi, infatti, il Saint Etienne avrebbe effettuato un sondaggio per capire se ci fosse la possibilità di portare in Ligue 1 l'attaccante...