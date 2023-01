Juventus, Ronaldo potrebbe agire contro il club: ecco per quale motivo

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il polverone in casa Juventus sembra non smorzarsi mai. Oltre alle problematiche societarie i bianconeri potrebbero ritrovarsi a fare i conti con un'azione legale di Cristiano Ronaldo. L'ex Manchester United sembra intenzionato ad ottenere i 19,5 milioni di euro che il club piemontese non gli ha versato dopo gli accordi finiti nel mirino dell'inchiesta Federale. Come riportato da La Repubblica in maniera formale l’asso portoghese ha firmato la rinuncia a quegli stipendi su moduli regolari e assicura di non aver mai firmato scritture private per riaverli indietro. L'accordo trascritto a quanto pare non è mai arrivato a CR7 che ora può decidere di usare la carta per intraprendere un'azione legale contro la Juve. A suo vantaggio potrebbe utilizzare il verbale della riunione del settembre 2021 nel corso della quale l’ex presidente Agnelli suggeriva di aspettare una sua mossa qualora avesse mostrato un interesse a riguardo.