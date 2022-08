Koulibaly replica a De Laurentiis: "Serve rispetto per le nazionali africane"

Fonte: Sky Sport

Kalidou Koulibaly si è finalmente presentato alla stampa nella conferenza di oggi. Il giocatore ex Napoli si è trasferito al Chelsea e oggi, tra i tanti temi affrontati, si è soffermato anche su quanto detto da Aurelio De Laurentiis in diretta a Smart Talk, trasmissione di Wall Street Italia, nella serata di ieri. Questo quanto aveva dichiarato il presidente del Napoli: "Basta africani, se non rinunciano a giocare la Coppa d'Africa. Noi paghiamo gli stipendi per mandarli in giro a giocare per gli altri". Come riporta Sky Sport, il difensore senegalese ha risposto così: "Innanzitutto io do e chiedo rispetto per tutte le nazionalità. Come capitano del Senegal, penso non sia giusto parlare così di una nazionale africana. Rispetto quello che pensa, se crede che la squadra possa giocare senza africani è un suo diritto. Ma sono sicuro che al Napoli ci sono tante persone che non la pensano come lui. Ho grande rispetto per la città e per i tifosi e non penso che quello che ha detto De Laurentiis sia quello che pensi la città di Napoli, ma sia solo un’opinione".