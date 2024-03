Lazio, Capello: "Mi aspetto tanto da Luis Alberto e Zaccagni. Sul cambio di modulo..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Si avvicina l'esordio di Igor Tudor sulla panchina della Lazio. Nel sabato di Pasqua il tecnico croato affronterà la Juventus in campionato, mentre dopo tre giorni ci sarà una nuova sfida ai bianconeri nell'andata della semifinale di Coppa Italia. Sulle colonne della Gazzetta dello Sport Fabio Capello ha parlato di Tudor, che ha allenato ai tempi della Juventus e della situazione che ha portato alle dimissioni di Maurizio Sarri: "La Lazio della stagione in corso mi dava l'idea di non essere più la squadra di Sarri dell'anno prima, dove ognuno correva quel metro in più per aiutare il compagno. Si deve per forza essere rotto qualcosa".

Sul presidente Lotito che ai microfoni del Tg1 ha parlato di tradimento, Capello ha aggiunto che I dirigenti e i presidenti tendono sempre a difendere l'allenatore nei momenti di difficoltà, anche se quando c'è la sensazione che i giocatori in campo non stiano dando il 100%, è inevitabile che poi si arrivi a una separazione. Secondo l'ex tecnico anche la cessione di Milinkovic ha avuto un suo peso, i giocatori contano, a dispetto di quel che si dice.

Quanto al cambio di modulo, dalla difesa a quattro a quella a tre, Capello predica calma e approva le parole di Tudor in cui l'obiettivo immediato deve essere il risultato e poi verrà il resto. Sugli uomini che potranno essere decisivi: "Quelli che secondo me hanno reso meno del loro valore quest'anno. Penso soprattutto a Luis Alberto e Zaccagni".

Infine Capello ha affermato che per Tudor raggiungere subito una finale sarebbe un bel modo di presentarsi, mentre per Allegri la Coppa Italia sarebbe l'unico modo per non chiudere con zero trofei in tre anni.