Lazio, Pruzzo sul calendario: "Non è così facile come si pensa"

© foto di Giacomo Falsini

Ultime tre partite per blindare l'Europa League e sperare in un 'miracolo' per la Champions League. È questo il finale di stagione della Lazio, che in campionato affronterà Empoli, Inter e Sassuolo. Ai microfoni di Radio Radio l'ex attaccante Roberto Pruzzo ha parlato delle prossime gare della squadra di Tudor, sottolineando che il calendario non è così semplice come molti pensano. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Se qualcuno non accetta o non è nelle condizioni di continuare può trovare una soluzione prima del tempo. Il calendario della Lazio non è facile con due che si giocano la salvezza e l’Inter che non vorrà fare brutte figure”.