Lazio, Bezzi sicuro su Tudor: "È in confusione! Stagione da dimenticare"

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla Lazio sono tutti in discussione, come vi abbiamo già raccontato. È in dubbio anche Tudor, nonostante sia arrivato da nemmeno due mesi nella Capitale. Il giornalista Gianni Bezzi, per esempio, è molto incerto su di lui e sul suo operato, soprattutto dopo il pareggio contro il Monza dove l'ha visto molto in confusione. Di seguito le sue dichiarazioni sul tecnico croato ai microfoni di TMW Radio.

"Vedo in confusione Tudor. E' da valutare con la nuova stagione, ma per il resto ho visto tanta confusione, vedi i cambi di Monza. Rovella è sparito per esempio, ma è così mediocre? Ci sono giocatori importanti che mi hanno detto che era un grande acquisto, ma è sparito. Kamada Sarri non lo vedeva, è un buon giocatore ma il suo ruolo è a centrocampo? Ci sono tanti punti interrogativi. E' una squadra che se arriva in EL è un grosso risultato, per il resto è una stagione completamente da dimenticare".