Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "Siviglia-Luis Alberto è possibile"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Luis Alberto è in bilico. Dopo l'esternazione nella partita contro la Salernitana, il futuro del giocatore è tutto da decifrare. Luis Alberto aveva svelato che sicuramente il prossimo anno non sarà nel progetto, tanto da aver chiesto la rescissione del contratto al club e spiegando anche di non voler prendere più un euro dalla Lazio. Situazione che ha incuriosito molte società, tra cui Marsiglia, Napoli e Siviglia, con quest'ultima che sarebbe pronta ad accelerare per riportare il numero 10 a casa. In queste ultime ore sono spuntate delle novità in merito.

Stando a quanto riportato dal portale Qué!Deportes, il direttore sportivo Víctor Orta ha nella sua agenda due ex calciatori della squadra andalusa: Luis Alberto e Ben-Yedder del Monaco. Secondo quanto pubblicato dalla stampa del Siviglia, entrambi i giocatori firmerebbero per un anno con uno stipendio basso. Chiaramente bisognerà vedere se la trattativa potrà soddisfare le esigenze del presidente Claudio Lotito, visto che ha ribadito in più di un'occasione, la sua intenzione di non voler lasciar partire a parametro zero Luis Alberto.