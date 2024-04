Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "Il Siviglia accelera per Luis Alberto"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Luis Alberto ha espresso pubblicamente la sua decisione. Il suo futuro non sarà più con la maglia della Lazio addosso. A dire il vero il centrocampista spagnolo già da qualche anno aveva palesato la volontà di fare ritorno in Spagna, prendendo in considerazione anche l'ipotesi di ridimensionarsi vestendo la maglia del Cadice, seppur senza esporsi in questo modo. In estate finalmente il suo sogno può diventare realtà. Dopo 8 anni nella Capitale la sua avventura italiana sembra giunta al termine e dalla penisola iberica i soliti corteggiatori non mancano. Una squadra su tutte sarebbe però pronta a farsi avanti. Secondo quanto riporta fichajes.net, il Siviglia sarebbe pronto ad accelerare per riportare il 'Mago' a casa. Il nuovo direttore sportivo, Víctor Orta vorrebbe portare a compimento il tentativo inziato tempo fa dal suo predecessore Monchi, ma mai realizzato, e avrebbe messo il numero '10' della Lazio in cima alla propria lista.