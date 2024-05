Lazio, Patric e l'elogio a sorpresa: "Come lui nessun altro, ma il talento non basta"

TUTTOmercatoWEB.com

Patric racconta il più grande talento sprecato mai conosciuto. Nell'intervista rilasciata a Lazio Style Channel, il difensore spagnolo ha svelato qualche aneddoto su Ravel Morrison, ex fantasista inglese della Lazio che però non è mai riuscito a esprimere tutte le sue qulaità in maglia bianococeleste. Queste le parole del suo ex compagno: "Come qualità in allenamento, da 9 anni che sono qua, come Ravel Morrison non c’era nessun altro. Il problema è che il calcio non è solo talento. A volte non è neanche colpa solo del calciatore, ma dell’ambiente che hai intorno. Al campo vieni un’ora e mezza, le altre 22 ore e mezza le passi con la famiglia e chi ti sta intorno. Per lui era questo il problema, ma in allenamento aveva una qualità superiore. Con questo talento era al livello di a Luis Alberto, forse anche di più negli spazi stretti. Faceva cose incredibili, però la differenza la fa la testa, il voler pedalare e questo a lui lo ha penalizzato tanto”.