Lazio, contro la Juve per sfatare il tabù delle big. E prima di Pasqua...

Sono gli ultimi giorni di preparazione in vista della Juventus. A Formello il nuovo allenatore Igor Tudor sta plasmando la nuova Lazio a sua immagine e somiglianza, aumentando le aspettative e l'attesa tra i tifosi biancocelesti. Finita l'era Sarri il pubblico laziale si attende una reazione da parte della squadra e spera che questa possa arrivare in una grande occasione come quella contro i bianconeri. La vittoria contro una big del Nord, d'altronde, manca da troppo. Come riporta il Corriere della Sera, nell'ultimo anno solare la Lazio non è mai riuscita a vincere contro una tra Milan, Inter e Juventus. Uno strano scherzo del destino vuole che l'ultima volta che a Roma sono arrivati i tre punti nel faccia a faccia con una di queste squadre fosse proprio nella giornata che anticipava Pasqua. Stiamo parlando dell'8 aprile del 2023, quando i biancocelesti si imposero per 2-1 proprio contro la Juve, raggiungendo l'apice in una stagione che li vedrà poi arrivare secondi in Serie A. A distanza di un anno Tudor spera di trovare il modo per interrompere questo trend negativo, ottenendo un trionfo che gli permetterebbe di iniziare al meglio il suo cammino nella Capitale.